Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, gece saatlerinde iki otomobil çarpıştı sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 22.20 saatlerinde otogar kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çoruk Mahallesinden gelen S.B. yönetimindeki 10 AHG plakalı otomobil ile Balıkesir yönünden gelen E. Ş. yönetimindeki 39 SP plakalı otomobil otogar kavşağında çarpıştı. Kaza sırasında, araçlarda büyük hasar meydana gelirken, S.B. adlı araç sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Otogar kavşağı bir süre araç trafiğine kapanırken, yaralı sürücüler ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçların kaldırılması ile kavşak trafiğe açılırken, Belediye görevlileri kaza yerinde temizlik yaptı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.