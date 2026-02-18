Burhaniye'de Su Baskınları Yaşandı - Son Dakika
Burhaniye'de Su Baskınları Yaşandı

Burhaniye\'de Su Baskınları Yaşandı
18.02.2026 18:49
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde lodos ve yağış nedeniyle su baskınları oluştu, yaşam olumsuz etkilendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Dalyan mevkiinde bulunan ve yazlık sitelerin yoğunlukta olduğu bölgede, lodos ve şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. İki gün boyunca etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Bölge dron ile çekilen hava görüntülerinde adeta Venedik'e benzeyen görüntüler verdi.

Kuvvetli rüzgarın deniz seviyesini yükseltmesi ve aralıksız yağan yağmur nedeniyle birçok ev ile site içi yollar sular altında kaldı. Bazı tatil sitelerinde bahçe katlarını su basarken, araçların da kısmen suya gömüldüğü görüldü. Vatandaşlar, biriken suları tahliye etmek için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

Yağışın etkili olduğu saatlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, özellikle sahil bandına yakın bölgelerde su seviyesi yer yer diz boyuna kadar ulaştı. Dron kamerası ile kaydedilen görüntülerde suyla kaplanan sokaklar ve siteler havadan görüntülendi. Görüntülerde bölgenin Venedik benzeri manzaralar oluşturması dikkat çekti.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve su tahliye çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Burhaniye, Balıkesir, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de Su Baskınları Yaşandı - Son Dakika

