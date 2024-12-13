Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı

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Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında jandarma ve mübaşirin de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Adliyesi'nde cinayet davasının görüldüğü 6. ağır ceza mahkemesinde saat 11.00 sıralarında yaşanan silahlı saldırıda ilk bilgilere göre aralarında 1 jandarma ve mübaşirin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Şüpheli saldırganın silahı tekerlekli sandalyede adliyeye soktuğu iddia edildi. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. - BURSA