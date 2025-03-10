Bursa Alışveriş Merkezinde Tartışma

Müşteri ile güvenlik görevlisinin tartışması kamerada

BURSA - Bursa'da bulunan Kent Meydanı Alışveriş Merkezi'nde müşteri ile güvenlik görevlisinin sözlü tartışma anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Müşteri ile güvenlik görevlisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmayı gören diğer güvenlik görevlileri de olaya müdahale edince tartışma kısa sürede bitti. Müşteri ile güvenlik görevlisinin sözlü tartışması amatör kameraya yansıdı.