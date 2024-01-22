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Bursa-Ankara Karayolu Şehitler Kavşağında Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bursa-Ankara Karayolu Şehitler Kavşağında Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı

Bursa-Ankara karayolu Şehitler kavşağında meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada, Bursa'dan İnegöl'e seyreden bir otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile çarptı ve tarlaya uçtu. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa-Ankara Karayolu Şehitler Kavşağında Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı
22.01.2024 - 12:48,
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Bursa- Ankara karayolu Şehitler kavşağında meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Şehitler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl'e seyreden sürücü İsmail A.(65) yönetimindeki 16 NAA 70 plakalı otomobil, Şehitler kavşağı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Hatice K.(35) yönetimindeki 06 YB 4583 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu 16 NAA 70 plakalı otomobildeki yolcu Nurhan A.(63) Yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ankara, İnegöl, Bursa, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa-Ankara Karayolu Şehitler Kavşağında Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa-Ankara Karayolu Şehitler Kavşağında Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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