Bursa-Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa-Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa-Balıkesir il sınırındaki orman yangınına havadan ve karadan 319 personel ile müdahale sürüyor.

07.11.2024 23:05
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Bursa- Balıkesir il sınırındaki orman yangınına 8'inci saatinde müdahale devam ediyor

BURSA - Bursa ve Balıkesir il sınırları arasında öğle saatlerinde başlayan orman yangınına 8'inci saatinde havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman yangınına çevre illerden destek gelirken, 2 helikopter, 110 araç ve 319 personel ile söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçe sınırlarında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevre köylerin bulunduğu ormanlık alanlara da sıçradı. Yangına gün boyu 2 helikopter, 110 araç ve 319 personel müdahale ederken, 8'inci saatinde ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve iş makinaları gelerek yangının büyüme ihtimaline karşı önlem aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa-Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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