Bursa Cumalıkızık\'ta sağanak sonrası heyelan kameraya yansıdı, yaralanan olmadı

Bursa'da sağanak yağış sonrası Cumalıkızık'ta bulunan derede heyelan meydana geldi. O anlar anbean amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde bulunan derede meydana geldi. Sağanak yağış sonrası derenin yanında heyelan yaşandı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.