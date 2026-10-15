Bursa Cumalıkızık\'ta sağanak sonrası heyelan kameraya yansıdı, yaralanan olmadı

Bursa Cumalıkızık'ta sağanak sonrası heyelan kameraya yansıdı, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'ndeki derede sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan anbean amatör kameraya yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Bursa'da sağanak yağış sonrası Cumalıkızık'ta bulunan derede heyelan meydana geldi. O anlar anbean amatör kamera ile kaydedildi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde bulunan derede meydana geldi. Sağanak yağış sonrası derenin yanında heyelan yaşandı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
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