Bursa\'da 12 adrese silah operasyonu düzenlendi, 10 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Bursa'da suç örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, fişek ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi. Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden U.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütleri ve bu yapılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suç unsurlarının ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin faaliyetleri mercek altına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilerin farklı ilçelerde bulunan adreslerine yönelik yapılan hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

3 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon

Ekipler tarafından Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ekipler, belirlenen adreslere girerek kapsamlı arama yaptı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve kurusıkı tabanca bulundu. Ekipler ayrıca çok sayıda fişek ile çeşitli silah parçalarına da el koydu. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar incelemeye alınırken, materyallerin olaylarla bağlantısının araştırıldığı öğrenildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli süreç başlatıldı.

10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden U.Ü., mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan U.Ü., yapılan değerlendirme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ise sürdüğü bildirildi. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen silah, mühimmat ve diğer suç unsurlarına ilişkin incelemelerin de devam ettiği öğrenildi.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek"

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, suç örgütleri ve bu yapılarla bağlantılı şahısların silah ve mühimmat temin ederek kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu tehdit etmelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. Özellikle suç örgütlerinin silah ve mühimmata erişiminin engellenmesine yönelik operasyonların sürdürüleceği kaydedildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.