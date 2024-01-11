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Bursa'da 13 yaşındaki kız cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da 13 yaşındaki kız cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Bursa'da okuldan çıkan 13 yaşındaki kız, evine giderken cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kızın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, cip sürücüsü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa\'da 13 yaşındaki kız cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti
11.01.2024 - 09:28,  Güncelleme: 09:29
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Bursa'da okuldan çıktıktan sonra ailesine "servisle gelmeyeceğim, arkadaşlarıma uğrayacağım" diyen 13 yaşındaki kız, evine gittiği sırada cipin çarpması sonrası hayatını kaybetti. Ortaokul öğrencisi Beyza Nur gözyaşları arasında toprağa verilirken, bayan cip sürücüsü ise tutuklandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.U. idaresindeki 34 YZ plakalı cip, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak okuldan evine giden ve kaldırım üzerinde bekleyen 8.sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye (13) çarptı. Cipin çarpmasıyla birlikte savrulan Beyza Nur Gecü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Beyza Nur'u ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Önce beyin kanaması sonra kalbi durunca kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan ve önce beyin kanaması geçiren sonra da kalbi duran Beyza Nur kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Ü.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Beyza Nur Gecü'nün okula her gün servis ile gittiği ve kazanın yaşandığı gün annesinden izin alarak arkadaşlarıyla kısa bir süre geçirdikten sonra eve giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Gecü gözyaşları arasında toprağa verilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Bursa, Trafik, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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