Bursa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Bursa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Bursa\'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin tırın altına girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde otomobilin kontrolden çıkarak tırın altına girdiği görülüyor.

26.07.2024 10:28
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2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin tırın altına girmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa- Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana gelmişti. Bir mermer fabrikasında çalışan Yunus Demircan ile mesai arkadaşı Harun Sabanlı'nın bulunduğu otomobil, Orhangazi girişinde kontrolden çıkarak park halindeki bir tırın altına girmişti. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Demircan ile mesai arkadaşı Harun Sabanlı hayatını kaybetmişti.Kaza güvenlik kameralarına yansıdıFeci kaza bölgedeki bir akaryakıt istasyonu ile bir başka iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak yolda savrulup tırın altına girdiği görüldü.

Kaynak: İHA

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