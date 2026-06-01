Bursa\'da 2 Milyon TL\'ye Kandırılma

01.06.2026 18:17
Orhangazi'de kurbanlık satışı yapan adam, eski çalışanı tarafından dolandırılarak 2 milyon TL'sini kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kurbanlık hayvan yetiştiriciliği yapan bir şahıs, hayvan satışından kazandığı yaklaşık 2 milyon TL parayı bankaya yatırmak için yola çıktığı esnada daha önce kendi yanında çalıştığı belirlenen Suriye uyruklu bir şahıs kendisini bankaya götürme bahanesi ile aracına aldı. Talihsiz adam aracın bagajındaki paraları almak için banka önünde araçtan indiği anda şahıs arabasıyla olay yerinden kaçtı. 2 milyon TL parasını kaptıran Ö.H., polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, Orhangazi'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kurbanlık hayvan yetiştiriciliği yapan Ö.H. kurban satışlarından elde ettiği paraları bir çantaya koyarak bankaya yatırmak için evinden çıktı. Bu esnada yolda daha önce yanında çalıştığı belirlenen bir şahıs aracıyla Ö.H.'nin yanına yaklaşarak kendisini gideceği yere kadar bırakmayı teklif etti. İsminin Ahmet olduğu belirlenen Suriye uyruklu şahıs banka önüne geldiğinde ise bagajda bulunan paraları almak için araçtan inmesini fırsat bilerek olay yerinden aracı ve paralarla birlikte kaçtı.

Polis şahsı arıyor

2 milyon TL'sini kaptıran Ö.H. polise giderek şikayetçi olurken, polis olay yeri yakınındaki bir kameraya takılan aracı ve şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

