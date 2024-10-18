Bursa'da 3 Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Bursa'da 3 ev alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Orhaneli ilçesi Kabaklar Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evlerin alev alev yanması, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Öte yandan yangında can kaybı bulunmazken Tahir A., Mehmet A. ve Yaşar T.'ye ait evlerde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.