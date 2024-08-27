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Bursa'da 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün gece 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayın, alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi.

27.08.2024 15:16
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Bursa'da 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Alacak-verecek meselesinde kan aktı, şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün gece 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayın, alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Çıkan kavgada silahlar konuşurken olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Öte yandan, çıkan silahlı kavgada bir şahıs canını kurtarmak için sokak üzerinde bulunan kahvehaneye sığındı.

Şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı

Yaşanan olay sonrası olay yerinden kaçan zanlı için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına alan ekipler, zanlının Davut S. olduğunu tespit etti. Davut S.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra Bursa'nın Yenişehir ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, zanlıyı Yenişehir'de kıskıvrak yakaladı. Zanlının, ekiplerce Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alındı. İfadede, zanlı Davut S.'nin İ.K.'ye borç para verdiği, defalarca borcunu geri istemesine rağmen karşılık bulmadığını söyledi. Olay günü ise, İ.K.'nın borcunu ödemeyip kaçmaya çalışırken, zanlının ateş açtığı ve silahtan çıkan kurşunlarla İ.K. ile beraber 2 kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

Ayrıca, zanlı Davut S., alınan ifadesinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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