Bursa'da 31 yıl hapis cezası bulunan zanlı restoranda yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 31 yıl hapis cezası bulunan zanlı restoranda yakalandı

Bursa\'da 31 yıl hapis cezası bulunan zanlı restoranda yakalandı

Bursa'da 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, bir restoranda garson olarak çalışırken yakalandı. Zanlının yerde bulduğu sahte kimlik ile 2 yıl boyunca kaçtığı ortaya çıktı. Şahsın restoranda yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

22.07.2024 10:34
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Bursa'da 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, bir restoranda garson olarak çalışırken yakalandı. Suç makinasının film gibi kaçış hikayesi ise şoke etti. Zanlının yerde bulduğu sahte kimlik ile 2 yıl boyunca kaçtığı ortaya çıktı. Şahsın restoranda yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada, dolandırıcılık ve hırsızlık başta 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 23 farklı dosyadan ifade sebebiyle aranan M.N.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kılıktan kılığa giren polis, şüpheliyi araştırdığında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan evine gitmediğini tespit etti.

Yerde bulduğu kimlik ile polisten 2 yıldır kaçmış

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç makinası M.N.'nin sahte bir kimlikle Bursa'da bir restoranda çalıştığı bilgisini edindi.

Polis restorana müşteri gibi girdi

Sivil ekip, restorana müşteri gibi girdi. Masaya oturan polisler, daha sonra en uygun zamanda M.N. olduğunu değerlendirdiği şüpheliyi restoran içerisinde yakaladı. Şüpheliyi dükkandan ekip otosuna götüren polis sorguya aldı. Zanlı daha fazla direnemeyerek gerçek kimliğinin M.N. olduğunu itiraf etti.

2 senedir kaçmış, yakalandığı yer polisi bile şaşırttı

Çalıştığı işyerinde gözaltına alınan M.N. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmayı da derinleştiren ekipler, suç makinasının 2 yıldır evine gelmediğini, yerde bulduğu M.Y. isimli kişinin kimliği ile polis ile jandarma uygulamalarından geçtiğini ve yakalanmaması için Yalova ve Bursa'da sigortasız çalıştığını tespit etti. Evine gitmeyen şahsın çalıştığı işyerine yakın yerde bir otelde kaldığı öğrenildi.

Film sahnelerini aratmayan yakalanma anı güvenlik kamerasında

Polisin elde ettiği restorana ait güvenlik kamerasında, şüphelinin müşterilere yemek servisi yaptığı ve o sırada sivil ekiplerin tedbirli şekilde şahsı yakaladıkları ve dükkandan çıkardıkları görüldü.

Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 31 yıl hapis cezası bulunan zanlı restoranda yakalandı - Son Dakika

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