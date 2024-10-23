Bursa\'da 4 ton sahte alkol ele geçirildi

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Bursa'da sahte alkol ve içki üretimi ile ticaretinin, kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkol ve içkiye yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları operasyonda S.Ö. isimli şahsın fermantasyon yöntemiyle sahte alkol üretimi yaptığını ve bu alkolleri el altından piyasaya sürerek kazanç elde ettiğini tespit etti. Takibe alınan şüphelinin Mudanya ilçesinde bulunan depoda üretim yapması üzerine ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyon sonrası, 4 ton sahte alkol ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Sahte alkollü içki üretim ve ticareti yapan, toplum sağlığını hiçe sayan, haksız kazanç elde ederek devletimizi vergi yönünden zarara uğratan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. - BURSA