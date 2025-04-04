Bursa'da 5 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
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Bursa'da 5 Katlı Binada Yangın

Bursa\'da 5 Katlı Binada Yangın

Osmangazi'de zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

04.04.2025 14:05
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangın panik dolu yaşattı. Yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 10. Karaca Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanı zemin katında çıktı. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, can kaybı bulunmazken apartmanın zemin katında maddi hasar oluştu.

Yangının, çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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