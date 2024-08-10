Bursa\'da 5 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde tek katlı evin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kestel ilçesi Kozluören Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin oturma odasında oynayan 5 yaşındaki Mehmet K., pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA
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