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Bursa'da 50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı oto yedek parça ele geçirildi

BURSA - Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bir depoda 50 milyon lira değerinde kaçak oto yedek parça ele geçirdi. Depo sahibi şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde A.K.A'ya ait bir depoda gümrük kaçağı oto yedek parça bulunduğu bilgisine ulaşan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda lüks marka araçlara ait, 619 airbag, 323 adet aks, 232 adet stop farı, 120 adet araç göğüs paneli, 100 adet direksiyon simidi, 30 adet araç arması, 20 adet eksantrik, 7 adet far beyni ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Şüpheli A.K.A isimli şahıs hakkında 5607 SKM çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.