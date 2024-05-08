Bursa'da 50 Milyon Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Oto Yedek Parça Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da 50 Milyon Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Oto Yedek Parça Ele Geçirildi

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir depoda 50 milyon lira değerinde kaçak oto yedek parça ele geçirdi. Operasyonda lüks marka araçlara ait birçok parça bulundu. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

08.05.2024 20:37
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Bursa'da 50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı oto yedek parça ele geçirildi

BURSA - Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bir depoda 50 milyon lira değerinde kaçak oto yedek parça ele geçirdi. Depo sahibi şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde A.K.A'ya ait bir depoda gümrük kaçağı oto yedek parça bulunduğu bilgisine ulaşan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda lüks marka araçlara ait, 619 airbag, 323 adet aks, 232 adet stop farı, 120 adet araç göğüs paneli, 100 adet direksiyon simidi, 30 adet araç arması, 20 adet eksantrik, 7 adet far beyni ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Şüpheli A.K.A isimli şahıs hakkında 5607 SKM çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 50 Milyon Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Oto Yedek Parça Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 50 Milyon Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Oto Yedek Parça Ele Geçirildi - Son Dakika
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