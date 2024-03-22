Bursa'da 63 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 63 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bursa\'da 63 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren 63 şahsı yakaladı. Yapılan operasyonlarda, 46 kişinin yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve 17 kişinin de geçici koruma kimlik belgelerinin olduğu tespit edildi. Ayrıca, düzensiz göçmenlere ev kiralayan 4 kişi de gözaltına alındı.

22.03.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren 63 şahsı yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kimliksiz yabancı uyruklu şahısların kaldığı tespit edilen 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde, kimliksiz 63 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. 46 şahsın ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı, 17 kişinin de başka ile kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerinin mevcut olduğu tespit edildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenlere ev kiralayan S.S., M.S.S., R.I. ve E.S. isimli kişiler de yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 63 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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