Bursa'da 650 bin TL değerinde ziynet eşyası ve dövizi çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da 650 bin TL değerinde ziynet eşyası ve dövizi çalan şüpheli tutuklandı

Bursa\'da 650 bin TL değerinde ziynet eşyası ve dövizi çalan şüpheli tutuklandı

Bursa'da bir evin tavan arasına saklanan 650 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizi çalan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, çalınan eşyalarla birlikte sahiplerine teslim edildi.

01.03.2024 14:05  Güncelleme: 14:09
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Bursa'da evin tavan arasına saklanan maddi değeri 650 bin TL'lik ziynet eşyası ve dövizi çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısına sahibi tarafından 15 cumhuriyet altını, 50 çeyrek altın, 4 tam altın, 4 bin dolar, inci kolye ve 2 köstebekli saatin ve depodan bisiklet ile kaynak makinasının çalındığının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kısa sürede şüphelinin kimliği tespit etti. Şüphelinin Rıdvan Z. (30) olduğu tespit edildi. Şüpheli Rıdvan Z.'nin bir apartta saklandığını ve Balıkesir'e gitmek üzere olduğunu tespit etmesiyle birlikte kısa sürede yakaladı. Ekipler, yaptıkları aramalarda çalınan ziynet eşya ve dövizlerin ile bisiklet ve kaynak makinesini ele geçirerek sahiplerine teslim etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli Rıdan Z.'nin depoya girdiği ve çaldığı kaynak makinesini bisikletin üzerine koyarak sırra kadem bastığı ancak polisin ısrarlı takibi sonucu kıskıvrak yakalandığı görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 650 bin TL değerinde ziynet eşyası ve dövizi çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 650 bin TL değerinde ziynet eşyası ve dövizi çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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