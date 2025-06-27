Bursa'da Afgan Cinayeti: Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bursa'da Afgan Cinayeti: Zanlı Yakalandı

Bursa\'da Afgan Cinayeti: Zanlı Yakalandı
27.06.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, boğazı kesilerek öldürülen Afgan uyruklu şahsın cinayet zanlısı yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün gece İznik Gölü sahiline yakın bir arazi yolu üzerinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Afgan uyruklu bir şahsın cinayet zanlısı olduğu ileri sürülen bir başka Afganlı sabaha karşı olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yolda yürürken yakalandı.

Olay akşam saat 21.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesi altında İznik Gölü sahilindeki arazi yolu üzerinde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre göre bölgedeki bir şahsın çiftliğinde çalıştığı belirlenen ve kimliği belirlenemeyen Afgan uyruklu şahıslar yine çiftlik sahibine çalıştıktan sonra akşam saatlerinde yevmiyelerini alarak çiftlikten ayrıldı.

Motosikletle çiftlikten ayrılmış

Bir süre sonra Göl kenarındaki arazi yolu üzerinde yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Afgan uyruklu olduğu bildirilen şahsın yanındaki motosikletin ise çalıştıkları çiftlik sahibine ait olduğu belirlendi. Feci şekilde öldürülen şahsın arkadaşı olan ve olaydan sonra ortadan kaybolan yine Afgan uyruklu şahsın yakalanması için ise Jandarma çalışma başlatmıştı.

Sabaha karşı yakalandı

Cinayet zanlısı olduğu iddia edilen şahıs sabah saatlerinde olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzakta Orhangazi-İznik karayolu kenarında yürürken yakalandı. Jandarma Komutanlığına götürülen şahsın ifadesi devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

İznik Gölü, Orhangazi, Göçmenler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, İznik, bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Afgan Cinayeti: Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

11:44
Yatırımcı şaşkın Altında çok sert düşüş
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
10:24
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran’a tekrar saldıracak
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:23:01. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Afgan Cinayeti: Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.