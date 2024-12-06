Bursa'da Ahşap Evde Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Ahşap Evde Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı

Bursa\'da Ahşap Evde Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı

Bursa'nın Keles ilçesindeki ahşap bir evde çıkan yangında, ev küle dönerken, içeride mahsur kalan iki kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yangın, zamanında müdahale ile kontrol altına alındı.

06.12.2024 10:33  Güncelleme: 10:35
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Bursa'nın Keles ilçesindeki ahşap bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarılırken, alevlere teslim olan ev küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Keles ilçesine bağlı Durak Köyünde bulunan ahşap bir evde çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden bölgedeki vatandaşlar hemen 112 ekiplerine bilgi verirken, evde mahsur kalan Naziye B. ile eşi Nuri B., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Keles'ten 2, Orhaneli ve Harmancık'tan birer itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler başka binalara sıçramadan söndürüldü. Alevler teslim olduğu ahşap ev ise küle döndü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ahşap Evde Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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