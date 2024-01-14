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Bursa'da akıllı duraklara saldıran şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Bursa'da akıllı duraklara saldıran şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan akıllı duraklara kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıların görüntüleri ortaya çıktı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, saldırı anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları kamu malına sahip çıkmaya çağırdı.

Bursa\'da akıllı duraklara saldıran şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
14.01.2024 - 19:54,
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde akıllı duraklara saldırıp tahrip eden şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı.

Yenişehir ilçesinde içerisinde kitap okuma alanı, TV, klima bulunan akıllı duraklara kimliği belirsiz kişilerce birçok kez saldırıda bulunulmuştu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, sosyal medya hesabından saldırı anının görüntülerini paylaştı. Aydın paylaşımında, "Sevgili çocuklar, ilçemize kazandırdığımız kapalı durakların amacı sizleri, ailenizi ve arkadaşlarınızı kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruması için yapılmıştır. Durakları kırmanıza anlam veremiyoruz. Lütfen kırmadan dökmeden kamu malına sahip çıkalım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da akıllı duraklara saldıran şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da akıllı duraklara saldıran şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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