Bursa'da Akrabalar Arasında Kavga: 6 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Akrabalar Arasında Kavga: 6 Yaralı

Bursa\'da Akrabalar Arasında Kavga: 6 Yaralı
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Bursa'da dükkan nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü, bir kişi bıçaklandı, 6 yaralı.

Bursa'da bir dükkan nedeniyle akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi bıçaklanırken, toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 3 dakikada gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Yunus polisinin şüphelinin elindeki bıçağı tereddüt etmeden soğukkanlılıkla aldığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında bir dükkan nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı.

Kısa sürede büyüyen kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken, bir kişi bıçakla yaralandı. Çıkan arbedede 5 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 dakikada olay yerine geldiler

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri ekipleri, olay yerine 3 dakikada geldi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken ekipler, kavgaya biber gazı ile müdahale etti.

Yunus polisinin soğukkanlı hareketi faciayı önledi

Yaralanan taraflardan biri, ambulansta tedavi görürken başka bir şüpheli ise onu ambulanstan indirerek bıçaklamaya çalıştı. Olayı fark eden Motosikletli Polis Timleri'nde görevli polis memuru, soğukkanlılıkla şüphelinin elindeki bıçağı alarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın çıkış nedeni ve bıçaklama olayının nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Akrabalar Arasında Kavga: 6 Yaralı - Son Dakika

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