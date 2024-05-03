Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Bursa\'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Tartışma sırasında A.G. adlı şüpheli, E.D.'nin bacağına ateş açtı. Yaralanan E.D. hastaneye kaldırılırken, A.G. ise polis tarafından yakalandı.

03.05.2024 19:47
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Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. (69) ile A.G.(57) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflardan A.G. yanında getirdiği tabanca ile E.D.'nin bacağına ateş açtı. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan E.D.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli kaçarken yakalandı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimlik tespitini kısa sürede yaptı. Şüpheli A.G. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli A.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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