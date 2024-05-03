Bursa\'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

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Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. (69) ile A.G.(57) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflardan A.G. yanında getirdiği tabanca ile E.D.'nin bacağına ateş açtı. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan E.D.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli kaçarken yakalandı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimlik tespitini kısa sürede yaptı. Şüpheli A.G. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli A.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA