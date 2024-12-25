Bursa\'da Alkollü Sürücü Kovalamacaya Neden Oldu

3.Sayfa

Bursa'da kentin çeşitli yerlerine uygulama atan ekipleri gören alkollü sürücü kaçarak polisleri peşine taktı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye, komiser öğüt verdi. O anlar kamerada

Kentin farklı noktalarına alkol uygulaması atan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerine uygulama noktası kuran ekipleri gören alkollü sürücü, 'Dur' ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Kaçan sürücüyü yakalamak için peşine takılan ekipler, yaklaşık 10 kilometre kovalamacanın ardından sürücüyü yakaladı. 'Neden kaçıyorsun' sorusuna 'Sadece alkol içtim, ondan kaçtım' diye cevap veren sürücüye komiser ise, "Kendine, başkasına, ailene zarar vereceksin. Niye kaçıyorsun, aileni ve kendini düşünmen lazım. Şimdi daha mı iyi oldu" diye öğüt verdi. Alkolmetreyi üfleyen U.A., 0.24 promil alkollü çıktı. Ticari araç kullanan alkollü sürücü karakola götürülürken, araca ise 36 bin 126 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücünün ehliyetine el konulurken, araç ise otoparka çekildi.

Hafif ticari araçlarda düşük alkol limiti olmadığı öğrenildi. - BURSA