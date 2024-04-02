Bursa\'da doğum günü kutlaması sonrası 3 arkadaşının ölümüne sebep olan alkollü sürücü tahliye edildi

Bursa'da doğum günü kutlaması sonrası 3 arkadaşının ölümüne sebep olan alkollü sürücü Adem Duran, tahliye edildi.
Kaza, 15 Ekim tarihinde Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AFT 818 plakalı otomobilin sürücüsü Adem Duran (22) direksiyon hakimiyetini kaybedince beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Eda Nur Baykay (19), Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş (22) hayatını kaybetti. Kazada yaralanıp, tedavisi sonrası tutuklanan otomobil sürücüsü Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. "Maktuller benim alkollü olduğumu biliyordu. Böyle bir kaza olacağı aklımın ucundan geçmezdi" diyen Duran, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
Eda Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıkarken, arkadaşlarıyla eğlence mekanında çıktıktan kısa süre sonra kaza yaptıkları tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın, kaza sırasında 1.10 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisteki ifadesinde, sol şeritte ilerlediği sırada önüne aniden başka bir otomobilin çıktığını söyleyen Duran, bunun üzerine sağ şeride geçtiğini, önündeki araba da sağ şeride geçince arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybettiğini söyledi. 'Taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Adem Duran'ın yargılanmasına Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ile kazada ölen Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Karar duruşmasında son sözleri sorulan Adem Duran, yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu, hiçbir şeyi bilerek ve isteyerek yapmadığını söyleyerek, "Hayatını kaybeden kişilerle birlikte alkol kullanmıştık. Benim kullandığım araçla İnegöl'e dönüyorduk. Maktuller benim alkollü olduğumu biliyordu. Biz aslında o gece Bursa'da kalacaktık ama Sıla, 'işim var' deyince dönmek zorunda kaldık. Böyle bir kaza olacağı aklımın ucundan geçmezdi" diye kendini savundu.
Mahkeme heyeti, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Duran'ın tahliyesine hükmetti. - BURSA
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