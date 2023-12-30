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Bursa'da Alzheimer hastası yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da Alzheimer hastası yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Arif Çelik, akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, BAKUT, AKUT, ANDA, IHH ve NAK ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.

Bursa\'da Alzheimer hastası yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
30.12.2023 - 01:54,
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Bursa'da akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 90 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki alzheimer hastası Arif Çelik, eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çevrede arama çalışmalarına başladı. Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarına AFAD, BAKUT, AKUT, ANDA, IHH ve NAK ekipleri de katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Bursa, AFAD, İnsan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Alzheimer hastası yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Alzheimer hastası yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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