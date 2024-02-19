Bursa'da Alzhemir Hastası Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Alzhemir Hastası Yaşlı Adam Bulundu

Bursa\'da Alzhemir Hastası Yaşlı Adam Bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde alzhemir hastası olan 82 yaşındaki yaşlı adam evden çıkıp geri gelmeyince, jandarma tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Yaşlı adam evinin yakınlarında bulunarak sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

19.02.2024 09:17
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde alzhemir hastası olan 82 yaşındaki yaşlı adam evden çıkıp geri gelmeyince, ihbar üzerine jandarma harekete geçti. Yaşlı adam evinin yakınlarında bulunurken, yapılan sağlık kontrolleri sonrası ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsal Mesudiye Mahallesi'nde bir evde oturan alzhemir hastası E.K (82) evinden çıktıktan bir daha gelmedi. Aradan saatler geçince yaşlı adama ulaşmayan aile bireyleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaşlı adamı sokak sokak aradı. Evine yaklaşık 150 metre mesafede bulunan E.K. sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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