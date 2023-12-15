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Bursa'da apartman dairesinden kamyon dolusu çöp çıktı - Son Dakika
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Bursa'da apartman dairesinden kamyon dolusu çöp çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartman dairesinden gelen yoğun koku nedeniyle komşular, ev sahibini şikayet etti. Osmangazi Belediyesi ekipleri, savcılık kararıyla eve girerek kamyon dolusu çöpü temizledi ve evi ilaçladıktan sonra sahibine teslim etti.

Bursa\'da apartman dairesinden kamyon dolusu çöp çıktı
15.12.2023 - 09:48,
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Bursa'da bir apartman dairesinden gelen koku nedeniyle komşuları ev sahibini şikayet etti. Belediyeye bağlı ekipler savcılık kararı ile eve girerek kamyon dolusu çöp çıkardı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kaya Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde kamyon dolusu çöp çıktı. Yoğun koku nedeniyle komşuların şikayeti üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Savcılık kararıyla eve gelen polis, zabıta ve temizlik ekibi evdeki kamyon dolusu çöpleri topladı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, Çevre, Yerel Haberler, Belediye, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da apartman dairesinden kamyon dolusu çöp çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da apartman dairesinden kamyon dolusu çöp çıktı - Son Dakika
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