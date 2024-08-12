Bursa'da aranması olan şahıslara bir operasyon daha - Son Dakika
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Bursa'da aranması olan şahıslara bir operasyon daha

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

12.08.2024 23:50
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Bursa'da aranması olan şahıslara bir operasyon daha

Çeşitli suçlardan aranan şüpheliler bir bir yakalandı

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Fiziki takibe alınan şüpheliler güvenlik kameralarından tespit edilip adım adım takip edildi. Şüphelilerin kaldıkları yeri tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Polis ekiplerince farklı adreslere düzenlenen baskınlarda, cinsel istismar suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.S., yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan S.F., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama suçundan 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A., hırsızlık ve silahla yağma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ü., uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ç. ile bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan Başak K., kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonların hız kesmeden devam edileceğini, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ara vermeden çalışacağının altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da aranması olan şahıslara bir operasyon daha - Son Dakika

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