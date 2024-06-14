Bursa'da Arı Yüzünden Kamyonet Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
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Bursa'da Arı Yüzünden Kamyonet Şarampole Yuvarlandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kamyonet sürücüsü, kullandığı araca giren arının etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kamyonet alev aldı ve içerisindeki ekmekler küle döndü. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, olay anı kameraya yansıdı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek yerleşim yerlerine ulaşmasını engelledi.

14.06.2024 15:58
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Bursa'da kullandığı kamyonete giren arı yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı. Alev alan kamyon ve içerisindeki ekmekler küle dönerken, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Aracın alev alev yanması ve söndürme çalışmaları kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek taşıyan kamyon sürücüsü Volkan, camdan içeri giren arıdan korktu. Kullandığı kamyonetin hakimiyetini kaybeden Volkan, yol kenarında bulunan baz istasyonuna çarparak durdu. Şarampole yuvarlanan kamyon, biranda alev aldı. Sürücü kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürürken, kamyon ve içerisindeki ekmekler küle döndü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Arı Yüzünden Kamyonet Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Arı Yüzünden Kamyonet Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
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