Bursa'da aronya hasadı başladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bin dekar alanda yetiştirilen aronya hasadı başladı. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, genç çiftçiler Samet Özcan ve Emircan Baydur'un yetiştirdiği Bahçekaya Mahallesi'nde aronya bahçesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından hasadın başladığını belirten Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl'de aronya hasadımız başlamış durumda. Şu anda Bahçekaya mahallesindeyiz. İnegöl'ümüzde bin dekar alanda aronya üretilmekte ve gitgide çoğalacağını biliyoruz. Fakat aronyanın tanıtımıyla ilgili bir sıkıntımız var. Bunu daha önce aronya fideleri dağıtırken de söylemiştik. Bu kadar yararlı bir meyve kendisine henüz bir Pazar bulamadı. Ancak ona rağmen şu an buradaki bahçedeki ürünlerin hepsi satılmış durumda. Ben bunu daha önceden bir önceki belediye başkanıma ifade etmiştir. Şu an Mustafa Bozbey'in yanına gittiğim zaman bunu açıkladım. Hatta kendisini aronya hasadına davet ettim. Bizim sıkıntımız Pazar sorunu. Aronya genelde eğilimli yerlerde ekiliyor. Ovada ekilen bir ürün değil. Daha çok orman bölgelerindeki toprakların değerlenmesi anlamında çiftçiye daha çok gelir sağlıyor ve yaban mersini gibi toprak seçmiyor. Aronyadan her yerde verim alabiliyorsunuz. Bu anlamda bizim için önemli bir meyve. Sadece pazarla ilgili sorun hallettiğimiz zaman İnegöl'ümüzde hatrı sayılır üretimi yapılacaktır. Dönümünde 1 ton alınıyor. Fiyatta şu an toptanda 100 lira civarı satılıyor. Tabi perakende değerlendirdiğin zaman 250-300 civarında satış yapabiliyorsunuz." dedi.

Genç çiftçi Samet Özcan ise, "Gençler olarak çiftçilikten uzaklaştırdılar. Biz kuzenimle beraber bir tarım işine girelim dedik. Allah'a şükür güzel yetiştirdik. Kendimizi buraya adadık. Yapacağız diye düşünüyoruz. Baya bir şeyler becerdik. Daha da yapacağız İnşallah. Aronyanın çok faydası var. Bütün doktorlar yüzyılın meyvesi diyor. Şeker hastalığına, tansiyona, kansere bile iyi geliyor. Öyle duyduk. Orasını Rabbim bilir, biz yetiştiriyoruz. Millete de şifa olmasını diliyoruz. Talep şu an çok iyi değil. Yeni yeni piyasaya girmeye çalışıyoruz. Birkaç yerden müşteri bulduk. Onlarla devam etmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki zamanda daha güzel olur diye ümidimiz var." dedi.