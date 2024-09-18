Bursa\'da Ayı Saldırısından Kılpayı Kurtulma

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Bursa Uludağ'da aç kalan ayıyı görüntülerken ayının saldırısından son anda kurtulan vatandaş, o anları cep telefonu ile saniye saniye kayda aldı.

Edinilen bilgiye göre, aç kalan bir ayı Uludağ'ın Sarıalan bölgesine indi. Çöp konteynerlerini devirerek yemek arayan ayı, o sırada bulunan insanlarla karşılaştı. Köpeklerin ayıya havlamasıyla birlikte ayı paniklerken, görüntü çeken bir vatandaş ise ayının saldırısından son anda kurtuldu. Ayı daha sonra geldiği ormanlık alana giderek gözden kaybolurken, o anlar vatandaş kamerasına anbean yansıdı. - BURSA