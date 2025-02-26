Bursa'da Baca Yangını: İki Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Baca Yangını: İki Bina Tahliye Edildi

Bursa'da bir restoranda çıkan baca yangını nedeniyle 2 bina tahliye edildi, itfaiye müdahale etti.

26.02.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da korkutan baca yangını: 2 bina tahliye edildi

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyeti gösteren Ciğerci Arif isimli restoranın bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. 2 bina tahliye edildi, çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde Ciğerci Arif ismiyle faaliyet gösteren restoranın baca kısmında çıkan yoğun duman nedeniyle çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binaların yakın olması nedeniyle, yoğun dumana maruz kalan site sakinleri tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından bacadaki yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Baca Yangını: İki Bina Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:08:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Baca Yangını: İki Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.