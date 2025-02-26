Bursa'da Baca Yangını: İki Bina Tahliye Edildi

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Bursa'da korkutan baca yangını: 2 bina tahliye edildi

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyeti gösteren Ciğerci Arif isimli restoranın bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. 2 bina tahliye edildi, çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde Ciğerci Arif ismiyle faaliyet gösteren restoranın baca kısmında çıkan yoğun duman nedeniyle çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binaların yakın olması nedeniyle, yoğun dumana maruz kalan site sakinleri tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından bacadaki yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.