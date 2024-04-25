Bursa'da Baraj Çevresine İnşaat Artıkları Bırakan Kişiye İdari Cezai İşlem - Son Dakika
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Bursa'da Baraj Çevresine İnşaat Artıkları Bırakan Kişiye İdari Cezai İşlem

Bursa\'da Baraj Çevresine İnşaat Artıkları Bırakan Kişiye İdari Cezai İşlem

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bir vatandaşın kamyonetiyle baraj etrafına inşaat artıklarını bıraktığını fark ederek harekete geçti. Şüpheli suç üstü yakalanırken, kişiye 15 bin lira idari ceza uygulandı.

25.04.2024 05:05  Güncelleme: 05:08
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri bir vatandaşın kamyonetiyle baraj etrafına inşaat artıklarını bıraktığını fark etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi suç üstü yakalarken, kişiye 15 bin lira idari ceza uygulandı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Doğancı Barajı'nın bulunduğu bölgede devriye atan JASAT ekipleri, Ö.F.T. (40) isimli bir şüphelinin kamyonetle artık malzeme döktüğünü fark etti. Hemen şüphelinin yanına giden ekipler yaptıkları tahkikat sonucunda, kişinin ev inşaatı yaptığı ve buradan çıkan artık malzemeleri baraj çevresine döktüğünü tespit etti. Tutanak tutan ekipler, durum üzerine belediyeye bilgi verdi. Osmangazi Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince kişiye 15 bin lira idari ceza uygulandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Baraj Çevresine İnşaat Artıkları Bırakan Kişiye İdari Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Baraj Çevresine İnşaat Artıkları Bırakan Kişiye İdari Cezai İşlem - Son Dakika
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