Bursa'da Başboş Atlar Anayolda Tehlike Yarattı - Son Dakika
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Bursa'da Başboş Atlar Anayolda Tehlike Yarattı

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Bursa'da başıboş atların anayolda trafiği tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

06.12.2024 12:58
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Bursa'da başıboş atlar anayolda tehlike saçtı

BURSA - Bursa'da başıboş atlar anayolda tehlike saçtı. Sürücülerin dikkati sayesinde muhtemel bir kaza yaşanmazken, atların şeritleri işgal ettiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bırakılan başıboş atlar, yakın çevre yolunda tehlike saçtı. 3 şeritli yolu işgal eden atlar trafiği tehlikeye düşürürken, kontrollü ilerleyen sürücüler kazaya karışmadı. Atların şeritleri işgal ettiği anlar kameraya yansırken, vatandaşlar kaza riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek yetkilerden yardım istedi. Bir süre anayolda ilerleyen atlar ise boş bir araziye girerek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Başboş Atlar Anayolda Tehlike Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Başboş Atlar Anayolda Tehlike Yarattı - Son Dakika
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