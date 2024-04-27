Bursa'da başıboş atlar sokaklarda cirit attı

Bursa'da başıboş atlar böyle görüntülendi
Bursa'da sokaklar gündüz insanlara, gece atlara kalıyor
BURSA - Bursa'da bir grup başı boş at, sokak aralarında cirit attı.
Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde bir grup başıboş at sokak aralarında gezdi. Gündüz insanların geçtiği sokaklar gece atlara kaldı. Zaman zaman araçların arasına da gezen atlar, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldular.
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