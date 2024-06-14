Bursa'da Bayram Tatili Öncesi Otobüslerde Bilgilendirme ve Kontrol - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Bayram Tatili Öncesi Otobüslerde Bilgilendirme ve Kontrol

Bursa'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi trafikte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsler teker teker durduruldu. Yolcular bilinçlendirildi ve emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otobüslerde bulunan yolculara bilgilendirici broşür dağıttı ve şoförlerin ehliyet bilgileri, takograf ve benzeri unsurları kontrol etti. Emniyet yetkilileri benzer bilgilendirme faaliyetlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

14.06.2024 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi trafikte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsler teker teker durduruldu. Yolcular bilinçlendirildi ve emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 9 günlük bayram tatili öncesi olası kazaların önüne geçmek amacıyla Bursa Şehirlerarası Terminali çıkışında yola çıkacak tüm otobüsleri durdurarak bilgilendirme ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Otobüslerde bulunan yolculara; 'Emniyet kemeri takmak alışkanlık olsun, üzüntüler son bulsun' uyarısı yapılarak emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi. Daha sonra trafik polisleri yolculara bilgilendirici broşür dağıttı. Şoförlerin ise ehliyet bilgileri, takograf ve benzeri unsurları kontrol edildi. Çift şoför kontrolü de yapan polisler, sürücülere yolculuk esnasında uyulması gereken kuralları anlatarak hız limitlerine uyulması zorunluluğuna dikkat çekti.

Emniyet yetkilileri benzer bilgilendirme faaliyetlerinin artarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, trafik, Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Bayram Tatili Öncesi Otobüslerde Bilgilendirme ve Kontrol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:48 Karşılaşmalar Temmuz’da İşte Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:36:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Bayram Tatili Öncesi Otobüslerde Bilgilendirme ve Kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement