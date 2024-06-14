Bursa'da Bayram Tatili Öncesi Otobüslerde Bilgilendirme ve Kontrol

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Bursa'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi trafikte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsler teker teker durduruldu. Yolcular bilinçlendirildi ve emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 9 günlük bayram tatili öncesi olası kazaların önüne geçmek amacıyla Bursa Şehirlerarası Terminali çıkışında yola çıkacak tüm otobüsleri durdurarak bilgilendirme ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Otobüslerde bulunan yolculara; 'Emniyet kemeri takmak alışkanlık olsun, üzüntüler son bulsun' uyarısı yapılarak emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi. Daha sonra trafik polisleri yolculara bilgilendirici broşür dağıttı. Şoförlerin ise ehliyet bilgileri, takograf ve benzeri unsurları kontrol edildi. Çift şoför kontrolü de yapan polisler, sürücülere yolculuk esnasında uyulması gereken kuralları anlatarak hız limitlerine uyulması zorunluluğuna dikkat çekti.

Emniyet yetkilileri benzer bilgilendirme faaliyetlerinin artarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA