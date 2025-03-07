Bursa'da Belediye Otobüsü Zincirleme Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Belediye Otobüsü Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Bursa'da içi yolcu dolu bir belediye otobüsü, dalgınlık sebebiyle park halindeki kamyona çarptı. Çarpışmanın ardından otobüs, kamyonu itmeye devam ederek 4 aracın daha zarar görmesine yol açtı. Kazanın detayları güvenlik kamerasına yansıdı ve tahkikat başlatıldı.

07.03.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye otobüsü 4 araca böyle çarptı

BURSA - Bursa'da içi yolcu dolu belediye otobüsü park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpışmaya rağmen gaz kesmeyen otobüs kamyonu itmeye devam edince 4 farklı araç daha zarar gördü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Belediye otobüs şoförünün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edildi.

Kaza Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu dolu belediye otobüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken, dalgın sürücünün kontrolünden çıktı. Park halindeki bir kamyona arkadan çarpan otobüs, çarpmaya rağmen gaz kesmeyip kamyonu itmeye devam edince olayda 4 farklı araç daha zarar gördü. Zincirleme kazanın meydana geldiği o anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Belediye Otobüsü Zincirleme Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
15:11 ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
14:23 Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
14:11 Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
13:29 Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
21:30 Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
21:20 İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
21:16 İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
21:15 Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
21:09 İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
21:03 Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 16:10:22. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Belediye Otobüsü Zincirleme Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.