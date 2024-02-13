Bursa\'da Beton Çakan İnşaat İşçisi 4. Kattan Yere Çakıldı

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Bursa'da beton çakan inşaat işçisi 4. kattan yere çakıldı

İnşaat işçisi hayatını kaybederken yakınları hüzne boğuldu

BURSA - Bursa'da inşaat işçisi kalıp çakarken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 9 Şubat Cuma günü saat 16.00'da merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi olarak çalışan Ali Osman Şanal(52), çalıştığı binaya kalıp çakarken 4. kattan henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yere düştü. Şanal'ın düştüğü gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şanal'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Şanal, hastanede doktorların yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu'nda kesin ölüm sebebinin tespit edilmesiyle birlikte Şenal'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi.

Ali Osman Şanal; Başaran Mahallesi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.