Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi sürücüsü yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan beton mikseri devrildi; sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Cerrah mahallesine seyir halinde olan Sürücü Yusuf K.Yönetimindeki 34 TM 7819 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?