Bursa\'da Bin Polisle Huzur Uygulaması

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması ve suçlulara göz açtırmamak amacıyla yaklaşık bin polisin katılımıyla geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirdi. Kentin birçok noktasında eş zamanlı yapılan denetimlerde polis adeta kuş uçurtmadı.

Ana arterlerde oluşturulan sabit uygulama noktalarında şüpheli araçlar tek tek durdurularak detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Aynı anda harekete geçen Yunus Timleri ise mahalle aralarında ve ara sokaklarda şok denetimler gerçekleştirerek şüpheli şahıslar üzerinde incelemelerde bulundu.

Parklar, kahvehaneler ve umuma açık iş yerlerinin de denetlendiği uygulamada vatandaşların GBT sorguları yapılırken, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kentin dört bir yanında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yaklaşık bin polisin görev aldığı dev huzur uygulaması havadan dron ile de kaydedilirken, ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, benzer uygulamaların kent genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA