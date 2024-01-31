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Bursa'da bir evin çatısı alevlere teslim oldu...O anlar kamerada - Son Dakika
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Bursa'da bir evin çatısı alevlere teslim oldu...O anlar kamerada

Bursa\'da bir evin çatısı alevlere teslim oldu...O anlar kamerada

Bursa'da bir evin çatısında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

31.01.2024 23:54
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Evin çatısı alevlere teslim oldu...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bir evin çatısında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ederek kontrol altına alırken alevlerin büyüklüğü çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da bir evin çatısı alevlere teslim oldu...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bir evin çatısı alevlere teslim oldu...O anlar kamerada - Son Dakika
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