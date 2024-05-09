Bursa'da bir iş hanının çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da bir iş hanının çatısı alev alev yandı

Bursa\'da bir iş hanının çatısı alev alev yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş hanının çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, iş hanının çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

09.05.2024 08:07
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Bursa'da bir iş hanının çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 01: 00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının çatı kısmında meydana geldi. Gece saatlerinde çatı kısmından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, iş hanının çatısında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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