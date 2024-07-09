Bursa\'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın sonucu 4 işçi dumandan etkilendi

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Bursa'nın Kestel ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 4 işçi ambulansa alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrika bacasında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 4 işçi dumandan etkilendi. 112 ekipleri işçilere olay yerinde müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA