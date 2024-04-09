Bursa'da BMW Otomobil Mezarlık Ziyareti Yapan 2 Kadına Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da BMW Otomobil Mezarlık Ziyareti Yapan 2 Kadına Çarptı

Bursa\'da BMW Otomobil Mezarlık Ziyareti Yapan 2 Kadına Çarptı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, BMW model otomobil, mezarlık ziyareti için karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Kadınlar ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadınlar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

09.04.2024 15:33  Güncelleme: 15:51
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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada BMW model otomobil, mezarlık ziyareti için karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Kadınlar ağır yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Halil G. yönetimindeki 16 BCA 340 plakalı BMW marka otomobil, Ümitalan Mahallesi mevkiindeki mezarlığa geçmeye çalışan Ayşe Özlü (46) ve yeğeni Medine Münevver Durdu'ya (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yaya savrularak ağır yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da BMW Otomobil Mezarlık Ziyareti Yapan 2 Kadına Çarptı - Son Dakika

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