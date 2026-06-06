Bursa'da Boya Deposunda Yangın! - Son Dakika
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Bursa'da Boya Deposunda Yangın!

Bursa\'da Boya Deposunda Yangın!
06.06.2026 10:42
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Bursa'da boya deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Duman şehri sardı.

Bursa'da boya deposunda büyük yangın çıktı. Şehrin dört bir yanından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Kimyasal maddelerin de bulunduğu depodan yükselen yoğun siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 8. Şimşek Sokak'ta bulunan bir boya deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, depoda bulunan boya ve yanıcı maddelerin de etkisiyle tüm alanı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Boya Deposunda Yangın! - Son Dakika

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