Bursa'da Camiye Giren Hırsız Terlikleri Çaldı

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Bursa'da camiye giren hırsız, raflarda bulunan terlikleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan Değirmenönü Merkez Camii'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde camiye gelen bir hırsız raflarda bulunan terlikleri gözüne kestirdi. Çevreyi gözetleyen hırsız, boşluğu bulur bulmaz terlikleri alarak kapıya yöneldi. Çaldığı terlikleri ayağına giyen hırsız, kendi ayakkabılarını da eline alarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA