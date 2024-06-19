Bursa'da Camiye Giren Hırsız Terlikleri Çaldı - Son Dakika
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Bursa'da Camiye Giren Hırsız Terlikleri Çaldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir camiye giren hırsız, raflarda bulunan terlikleri çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

19.06.2024 09:32
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Bursa'da camiye giren hırsız, raflarda bulunan terlikleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan Değirmenönü Merkez Camii'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde camiye gelen bir hırsız raflarda bulunan terlikleri gözüne kestirdi. Çevreyi gözetleyen hırsız, boşluğu bulur bulmaz terlikleri alarak kapıya yöneldi. Çaldığı terlikleri ayağına giyen hırsız, kendi ayakkabılarını da eline alarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Camiye Giren Hırsız Terlikleri Çaldı - Son Dakika

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