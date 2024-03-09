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Bursa'da canını hiçe sayarak motosikletin üzerine uzanan genç, yürekleri ağza getirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, canını hiçe sayan genç, motosikletin üzerine uzanarak seyretti. Bir süre böyle seyreden genç, yürekleri ağza getirdi. O anlar başka bir motosiklet sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA